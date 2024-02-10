Посол расстроился из-за искателей приключений среди российских туристов в Турции

«Ну, скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты? И тем более в тех местах, где маршрутов-то толком нет. Или искать приключений не просто вне отелей, а именно в местах с нехорошей криминальной обстановкой?» - подчеркнул посол.

В целом, по мнению Ерхова, криминальные инциденты с участием российских туристов не участились. Но в этом случае действует «арифметический принцип: «чем больше туристов, тем больше с ними происходит приключений».

Ранее стало известно, что Турция возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

