Посол расстроился из-за искателей приключений среди российских туристов в Турции

Посол России в Турции Алексей Ерхов высказал недоумение по поводу соотечественников, которые ищут для себя приключения, тем более в местах с «нехорошей криминальной обстановкой». Посланник посетовал на ситуацию в интервью РИА Новости.

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«Ну, скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты? И тем более в тех местах, где маршрутов-то толком нет. Или искать приключений не просто вне отелей, а именно в местах с нехорошей криминальной обстановкой?» - подчеркнул посол.

В целом, по мнению Ерхова, криминальные инциденты с участием российских туристов не участились. Но в этом случае действует «арифметический принцип: «чем больше туристов, тем больше с ними происходит приключений».

Ранее стало известно, что Турция возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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