«Бороться с Патриками не надо!»: Познер сыграл сам себя в «Бесприципных»

Телеведущий пополнил галерею известных авторов, традиционно появляющихся в конце сезонов, сообщили в «Кинопоиске». Познер рассказал, что сначала отказался от участия в съемках.

«Я был очень удивлен, когда ко мне обратились с предложением сняться в сериале. Поначалу я отказался. Но меня начали уговаривать, сказали, что это будет смешно. В конце концов это было действительно довольно забавно. Это очень недолгий эпизод. Мне дали текст, но я сказал, что лучше буду отвечать спонтанно. Получается, что в сериале будет мой текст», - сказал собеседник НСН.



По сюжету герой Павла Деревянко Славик попытается завлечь Познера своими историями о жизни столичной богемы с Патриарших прудов, чтобы заработать денег и всенародную славу. Сам Познер не считает район Патриарших прудов элитным, отмечая его популярность у молодежи.