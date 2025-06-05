«Бороться с Патриками не надо!»: Познер сыграл сам себя в «Бесприципных»
Владимир Познер признался НСН, что съемки в новых «Беспринципных» показались ему забавными, хотя изначально от предложения он отказался.
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил НСН, что снялся в эпизоде сериала «Беспринципные в Питере», зачитав свой собственный текст.
Телеведущий пополнил галерею известных авторов, традиционно появляющихся в конце сезонов, сообщили в «Кинопоиске». Познер рассказал, что сначала отказался от участия в съемках.
«Я был очень удивлен, когда ко мне обратились с предложением сняться в сериале. Поначалу я отказался. Но меня начали уговаривать, сказали, что это будет смешно. В конце концов это было действительно довольно забавно. Это очень недолгий эпизод. Мне дали текст, но я сказал, что лучше буду отвечать спонтанно. Получается, что в сериале будет мой текст», - сказал собеседник НСН.
По сюжету герой Павла Деревянко Славик попытается завлечь Познера своими историями о жизни столичной богемы с Патриарших прудов, чтобы заработать денег и всенародную славу. Сам Познер не считает район Патриарших прудов элитным, отмечая его популярность у молодежи.
«Мне не кажется, что жители Патриарших прудов существуют в каком-то другом мире, я сам живу в этом районе. Это просто часть Москвы, которая возникла не очень понятно каким образом, потому что она не всегда была такой уж престижной. Я думаю, что через какое-то время это тоже пройдет. Там действительно много ресторанчиков, собирается народ, но сказать, что это не часть России, что с этим надо как-то бороться, это очень странно. Я бы просто очень спокойно отнесся к этому, район как район. Есть гораздо более элитные районы Москвы, где живут действительно очень богатые люди. Там и элитные дома, в которых квартиры стоят невероятных денег. Но это не «Патрики». Патриаршие пруды – просто тусовочный район, где много молодежи. Он просто стал привлекательным», - заключил Познер.
«Беспринципные» - сериал, состоящий из сатирических новелл по мотивам рассказов Александра Цыпкина. На протяжении последних трех лет «Беспринципные» входят в топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на «Кинопоиске» по итогам года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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