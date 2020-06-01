После каждого туриста шезлонги в Крыму будут дезинфицировать
Перед приемом туристов отели Крыма должны будут провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, очистки систем вентиляции и кондиционеров. Соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.
При заселении у постояльцев будут проверять температуру, сообщает КИА. Термометрия также должна производиться не менее одного раза в день. При выявлении гостей или персонала с признаками ОРВИ необходимо сообщить в медучреждения и изолировать заболевшего.
Персонал гостиниц должен пройти тест на коронавирус. Ведомство также рекомендует организовать питание гостей в номерах или по меню. Кроме того, лучше, если рестораны будут использовать одноразовую посуду, а при использовании многоразовой нужно иметь необходимый запас для ее дезинфекции.
После каждого гостя шезлонги на пляже должны быть продезинфицированы.
Ранее глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, с этого числа отелям и гостиницам можно будет принимать на отдых жителей полуострова.
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