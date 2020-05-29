Курортный сезон в Крыму откроется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, с этого числа отелям и гостиницам можно будет принимать на отдых жителей полуострова. Об этом объявил в соцсетях глава республики Сергей Аксёнов. Он уточнил, что уже с 1 июня будет дано добро на подготовку к работе санаторно-курортного комплекса.
Как подчеркнул глава региона, речь идет исключительно о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который относится к полномочиям федеральных органов власти. При этом допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе.
В дальнейшем, с 15 июня, по словам Аксёнова, можно ожидать очередного этапа послаблений. До этого числа остаются закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, бассейны, отели. Разрешается любая активность на открытом воздухе.
Кроме того, власти Крыма составляют сейчас программу детского оздоровительного отдыха. Уже есть договоренность с «Артеком» и федеральными властями о запуске международного детского центра с 1 июля. Однако, в случае выполнения всех требований Роспотребнадзора, Крым готов обратиться с просьбой о запуске работы «Артека» с 15 июня, сообщил Аксёнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru