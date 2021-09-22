Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 российских регионах, рост отмечается интенсивный. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В связи с этим глава ведомства Анна Попова призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.

Биолог заявил о начале четвертой волны коронавируса в России

Между тем, ранее доктор Александр Мясников заявил, что россиян ожидает четвертая волна коронавируса, и это неизбежно. По данным специалиста, осенью можно прогнозировать, что число зараженных каждый день будет увеличиваться на 40 тысяч в день, что является худшим сценарием, к которому также нужно быть готовым.

При этом, по его словам, вакцинация от COVID-19 может снизить проценты смертности, что подтверждает опыт стран, в которых привилось большая часть населения, сообщает телеканал «360».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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