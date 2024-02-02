Гинцбург: Пандемия COVID-19 продолжается

По словам ученого, возбудитель заболевания «никуда не делся», и его «стало только больше». В то же время Гинцбург отметил, что пандемия стала мощным толчком для развития многих направлений в здравоохранении и науке.

В апреле прошлого года заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса завершилась спустя 3 года и 3 месяца, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об окончании пандемии COVID-19 5 мая 2023 года.

