Гинцбург: Пандемия COVID-19 продолжается
Пандемия коронавирусной инфекции продолжается. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
По словам ученого, возбудитель заболевания «никуда не делся», и его «стало только больше». В то же время Гинцбург отметил, что пандемия стала мощным толчком для развития многих направлений в здравоохранении и науке.
В апреле прошлого года заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса завершилась спустя 3 года и 3 месяца, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об окончании пандемии COVID-19 5 мая 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru