Попова рассказала, когда нужно было закрывать границы из-за COVID-19
России, вероятно, нужно было закрывать границы с Европой, когда началось распространение коронавирусной инфекции в Милане. Такую точку зрения высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Дало бы это результат или нет, сегодня сказать трудно. Есть понимание, что инфекция все равно проникла бы, просто чуть позже. Ведь человек, который не смог улететь из Милана, нашел бы другой способ прилететь в Россию», - добавила Попова.
Она подчеркнула, что при принятии решений в каждый момент прошедшего полугодия власти страны руководствовались сложившимися условиями. Теперь, по словам Поповой, предстоит большая работа по анализу пройденного этапа, пишет РИА Новости.
А ранее Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России в настоящее время напряжённая. Она также отметила, что в некоторых странах Европы ситуация критическая. По словам Поповой, в России принимаются все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
Глава ведомства призвала жителей носить маски, сократить возможные контакты, а также беречь людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru