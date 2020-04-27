Роспотребнадзор поддержал продление самоизоляции в России до 12 мая
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова поддержала предложение о продлении ограничительным мер в связи с коронавирусом до 12 мая. По её словам, о том же говорят учёные.
Как пояснила руководитель Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия-24», сейчас граждане России находятся в режиме социального разобщения уже два инкубационных периода – около 28-30 дней. Однако для того, чтобы закрепить положительный результат, когда темпы прироста заразившихся значительно затормозились, необходим еще один, третий, инкубационный отрезок времени.
При этом Попова констатировала, что взрывного роста новых случаев инфицирования в нашей стране не фиксируется, однако каждый день зараженных пока становится больше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru