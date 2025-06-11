Предприятия нового российского долларового миллиардера, основателя фармкомпании «Промомед» Петра Белого производят востребованные антибиотики и препараты, которые здорово помогли людям в период коронавируса. Об этом НСН заявила депутат Госдумы Ирина Филатова.

На днях издание Forbes впервые включило Белого в списки долларовых миллиардеров. Его состояние оценили более чем в $1 млрд. Он стал пятым человеком в стране, кто заработал такой капитал на производстве лекарств. Уточняется, что большую часть выручки (около 60%) «Промомед» получает от продажи препаратов для лечения онкологических и эндокринных заболеваний. Самые известные продукты компании — средство для лечения ожирения «Редуксин», а также аналог препарата от диабета «Оземпик» - «Квинсента». Филатова назвала Белого профессионалом высочайшего уровня, продукция которого спасла тысячи людей в период пандемии коронавируса.