Депутат Госдумы рассказала, как препараты нового миллиардера спасли её семью от COVID-19
Основатель фармацевтической компании «Промомед» своими лекарствами «Эсперавир» и «Скайвира» спас тысячи людей во время пандемии коронавируса, сказала НСН Ирина Филатова.
Предприятия нового российского долларового миллиардера, основателя фармкомпании «Промомед» Петра Белого производят востребованные антибиотики и препараты, которые здорово помогли людям в период коронавируса. Об этом НСН заявила депутат Госдумы Ирина Филатова.
На днях издание Forbes впервые включило Белого в списки долларовых миллиардеров. Его состояние оценили более чем в $1 млрд. Он стал пятым человеком в стране, кто заработал такой капитал на производстве лекарств. Уточняется, что большую часть выручки (около 60%) «Промомед» получает от продажи препаратов для лечения онкологических и эндокринных заболеваний. Самые известные продукты компании — средство для лечения ожирения «Редуксин», а также аналог препарата от диабета «Оземпик» - «Квинсента». Филатова назвала Белого профессионалом высочайшего уровня, продукция которого спасла тысячи людей в период пандемии коронавируса.
«Петра Белого и его компанию “Промомед” я знаю довольно неплохо и могу сказать о нем только самые теплые слова. Белый показывает себя как профессионал высочайшего уровня, он великолепно выстраивает бизнес и выпускает очень качественные, высокоэффективные препараты. В период пандемии коронавируса его препараты “Эсперавир” и “Скайвира”, которые ставят на ноги за несколько дней, спасли тысячи людей, в том числе мою семью и знакомых. Препараты недешевые, но курс лечения всего пять дней, и он точно работает. “Промомед” выпускает и недорогие эффективные антибиотики нового поколения, и капли в нос для детей, и большую линейку препаратов для больных сахарным диабетом и онкологией, и другие лекарства. Его основной завод находится в столице Мордовии — Саранске, в регионе, который я представляю в Госдуме», — сказала Филатова.
Собеседница НСН отметила, что пристальное внимание Белый уделяет социальным проектам.
«В декабре 2024 года я приняла участие в юбилейном вечере в честь 60-летия этого завода, и было видно, что сотрудники искренне любят, уважают своего руководителя. Он ведет большое количество социальных, благотворительных проектов, строит социальные объекты, помогает своим сотрудникам. Белый открыл колледж, где можно получить профильное среднее профессиональное образование, есть контракт с Мордовским государственным университетом, где также факультет готовит специалистов. Я очень рада, что меня свела с ним жизнь, и уверена, что он еще очень многое сделает для нашей страны», — подытожила она.
Ранее генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил высокое качество выпускаемых в России препаратов.
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