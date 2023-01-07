В Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии

«Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС», — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Сейчас для розничной торговли пивом не нужна лицензия на продажу. В Госдуме предлагают подключить напитки к системе ЕГАИС, в этом случае «магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта». Кроме того, при таком подходе налог «будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина».

