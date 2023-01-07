В Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии

Законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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«Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС», — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Сейчас для розничной торговли пивом не нужна лицензия на продажу. В Госдуме предлагают подключить напитки к системе ЕГАИС, в этом случае «магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта». Кроме того, при таком подходе налог «будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗаконопроектПивоГосдума
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