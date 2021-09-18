Полярник Антон Иванов проголосовал онлайн из Антарктиды

Сотрудник антарктической станции «Новолазаревская» Антон Иванов из Москвы на выборах в Госдуму голосовал онлайн прямо в Антарктиде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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По словам руководителя российской антарктической экспедиции Александра Клепикова, для участников экспедиций в Арктике и Антарктике электронное голосование – это прекрасная альтернатива привычной форме голосования.

Проголосовать онлайн прямо с орбиты МКС смог космонавт Олег Новицкий. Москвич Сергей Данилов воспользовался дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Симферополе, где трудится фельдъегерем. Электромонтер Андрей Троицкий отдал голос онлайн в Тюмени, лесник Владислав Лазыкин — в Тверской области, а специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников — в Швейцарии.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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Фото: mos.ru
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