Космонавт Новицкий принял участие в электронном голосовании с борта МКС

«Я, как летчик-космонавт, очень внимательно отношусь к тому, чтобы окружающие меня технологии были надежными, а онлайн-голосование - это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны. Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример - тому подтверждение», - приводят слова космонавта Олега Новицкого на сайте главы столицы.

Участниками онлайн-голосования могут стать те, кто подал заявку на участие в выборах в удаленном формате до 23:59 13 сентября, а также прошел проверку своих данных в ЦИК России и других ведомствах.

В 2021 году в онлайн-голосовании смогут принять участие более 2 млн москвичей. Накануне выборов пользователи, которые прошли регистрацию, получили итоговое уведомление о возможности дистанционного участия. Участники ДЭГ смогут выиграть призы в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». В их числе однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и от 10 до 100 тыс. призовых баллов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

