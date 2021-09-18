Незрячий москвич отметил удобство онлайн-голосования для слабовидящих

«Сам процесс голосования на участке в одно время, когда вообще не было ничего - это, безусловно, привлечение третьих лиц: либо родственников, либо сотрудников, либо друзей, что по факту является нарушением процедуры. А здесь получается, что у меня волеизъявление является реальным волеизъявлением без привлечения третьих лиц», - сказал Алексей Любимов в эфире телеканала «Москва 24».

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

