Незрячий москвич отметил удобство онлайн-голосования для слабовидящих
Незрячий тестировщик интерфейса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Алексей Любимов оценил новинки онлайн голосования для слабовидящих и незрячих москвичей. Теперь они могут пользоваться сервисом самостоятельно.
«Сам процесс голосования на участке в одно время, когда вообще не было ничего - это, безусловно, привлечение третьих лиц: либо родственников, либо сотрудников, либо друзей, что по факту является нарушением процедуры. А здесь получается, что у меня волеизъявление является реальным волеизъявлением без привлечения третьих лиц», - сказал Алексей Любимов в эфире телеканала «Москва 24».
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.
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