Получить гражданство РФ будет проще

Российское гражданство можно будет получить по упрощенной схеме. Для этого не потребуется отказываться от гражданства другой страны. Правительство до декабря внесёт в Госдуму соответствующий законопроект. Напомним, что уже принят закон, согласно которому от жителей Донецкой и Луганской областей не требуют отказа от украинского гражданства при вступлении в гражданство РФ. Депутаты Госдумы решили искоренить несправедливость для представителей других стран, которые также хотят получит паспорт России.

Госдума, к слову, готовит еще один законопроект: он коснётся иностранных студентов, которые обучаются в России. Будет подготовлен новый вариант разрешения на временное проживание в России, который позволит студентам работать.