Получить гражданство РФ будет проще
Российское гражданство можно будет получить по упрощенной схеме. Для этого не потребуется отказываться от гражданства другой страны. Правительство до декабря внесёт в Госдуму соответствующий законопроект. Напомним, что уже принят закон, согласно которому от жителей Донецкой и Луганской областей не требуют отказа от украинского гражданства при вступлении в гражданство РФ. Депутаты Госдумы решили искоренить несправедливость для представителей других стран, которые также хотят получит паспорт России.
Госдума, к слову, готовит еще один законопроект: он коснётся иностранных студентов, которые обучаются в России. Будет подготовлен новый вариант разрешения на временное проживание в России, который позволит студентам работать.
Президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии получать гражданство этой балтийской республики автоматически, если родители не выбрали иную страну. Однако, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил НСН, что, несмотря на принятый закон, в Латвии по-прежнему живет в режиме мягкого апартеида.
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