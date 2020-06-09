Половина россиян с коронавирусом выздоровела

Половина заразившихся COVID-19 в России на данный момент выздоровела. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Число излечившихся составило 242 397 человек. Доля выздоровевших достигла 49,96%.

За минувшие сутки в стране были выписаны 11 709 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии.

Общее число заразившихся составило в России 485 253. За последние сутки инфицированных стало на 8 595 больше.