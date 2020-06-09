Половина россиян с коронавирусом выздоровела
Половина заразившихся COVID-19 в России на данный момент выздоровела. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Число излечившихся составило 242 397 человек. Доля выздоровевших достигла 49,96%.
За минувшие сутки в стране были выписаны 11 709 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии.
Общее число заразившихся составило в России 485 253. За последние сутки инфицированных стало на 8 595 больше.
Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович посоветовала россиянам продолжать носить маски, несмотря на ослабление карантинных мер, сообщает «Свободная пресса».
Коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, заразились свыше семи миллионов человек, сообщают «Дни.ру».
Американские ученые заявили, что новый коронавирус мог появиться в Китае еще в августе 2019 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- В Крыму ФСБ задержала россиянина-шпиона
- Половина россиян с коронавирусом выздоровела
- Кортнев выразил сожаление по поводу ДТП с Ефремовым
- Стала известна степень опьянения устроившего ДТП Ефремова
- «Скорее мычал». Раскрыт первый допрос Ефремова после ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru