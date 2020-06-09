Половина россиян с коронавирусом выздоровела

Половина заразившихся COVID-19 в России на данный момент выздоровела. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Число излечившихся составило 242 397 человек. Доля выздоровевших достигла 49,96%.

За минувшие сутки в стране были выписаны 11 709 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии.

Общее число заразившихся составило в России 485 253. За последние сутки инфицированных стало на 8 595 больше.

Ученые: Коронавирус COVID-19 мог появиться в Китае еще в августе 2019 года

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович посоветовала россиянам продолжать носить маски, несмотря на ослабление карантинных мер, сообщает «Свободная пресса».

Коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, заразились свыше семи миллионов человек, сообщают «Дни.ру».

Американские ученые заявили, что новый коронавирус мог появиться в Китае еще в августе 2019 года.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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