Полицейские оштрафовали более тысячи нарушителй самоизоляции
Полицейские возбудили 1250 административных дел в отношении россиян, нарушающих самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Правоохранители уточнили, что речь идет о тех гражданах, которые вернулись из-за границы в регионы России, где действует режим самоизоляции, сообщает телеканал «360».
Ранее полиция пояснила отличие карантина от самоизоляции. Карантин соблюдают люди, у которых выявлен или подозревается COVID-19. Это более жесткие меры, предписанные врачами. Как сообщает Ura.ru, самоизоляция отличается более мягкими мерами. При таком режиме максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой. За нарушение режима самоизоляции гражданина можно привлечь к административной ответственности.
Нерабочую неделю в России в связи с ситуацией по коронавирусу продлят и на следующую неделю. Об этом стало известно газете «Коммерсант», опубликовавшей материал по итогам вчерашнего заседания президента РФ Владимира Путина и членов правительства. Ранее также Роспотребнадзор рекомендовал продлить выходные дни в стране из-за эпидемии коронавируса.
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