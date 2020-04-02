Полицейские оштрафовали более тысячи нарушителй самоизоляции

Полицейские возбудили 1250 административных дел в отношении россиян, нарушающих самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители уточнили, что речь идет о тех гражданах, которые вернулись из-за границы в регионы России, где действует режим самоизоляции, сообщает телеканал «360».

Ранее полиция пояснила отличие карантина от самоизоляции. Карантин соблюдают люди, у которых выявлен или подозревается COVID-19. Это более жесткие меры, предписанные врачами. Как сообщает Ura.ru, самоизоляция отличается более мягкими мерами. При таком режиме максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой. За нарушение режима самоизоляции гражданина можно привлечь к административной ответственности.