«Никаких разборок!»: Автоэксперты и страховщики поспорили о регистрации без ОСАГО
Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что камеры фотофиксации помогут не допустить беспорядка на дорогах.
Отмена подтверждения ОСАГО при регистрации не спровоцирует разборки на дорогах, хотя камеры смогут отследить нарушителей далеко не везде, рассказал в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Ранее в РСА заявили, что отмена подтверждения ОСАГО при регистрации автомобиля вернет в 90-е годы и приведет к «разборкам» на дорогах. Проверка полиса ОСАГО — один из вариантов контроля его наличия у водителя, и если отказываться от него, то при условии обязательной фотофиксации дорожными камерами, которые будут определять незастрахованные транспортные средства, передает РИА Новости. Крохмаль уверен, что отмена подтверждения ОСАГО не ухудшит обстановку на дорогах.
«Это не та функция, которая сильно влияет на безопасность, учитывая, что есть камеры видеофиксациии, которые могут считывать номера и выписывать штраф по умолчанию если нет этой бумаги. Возить с собой макулатуру смысла нет. Ни в одной стране мира нет в бардачках этой бумаги», - сказал Крохмаль.
Фотофиксация, однако, будет эффективной не везде, считает эксперт.
«Я считаю, что в Москве видеофиксация будет эффективной, но в регионах нет, там недостаточно камер. Но если делать патрули и выезды, все проверять, все будет нормально», - добавил собеседник НСН.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что никто не станет ездить без страховки, поэтому никаких разборок в стиле 1990-х в спорных дорожных ситуациях не будет.
«Такое излишнее требование при регистрации, как оформление страховки в данном случае абсолютно разумно отменить. Сейчас автомобили сначала на старых номерах от прежнего хозяина, потом новые номера и новый хозяин, а страховка остается и ее все равно приходится переделывать, это очень неудобно. Хороший вариант, когда новый хозяин после регистрации автомобиля сразу получает страховой полис на новых номерах. Никаких разборок на дорогах не будет, но для потребителей и ГИБДД все будет гораздо удобнее», -заявил он в беседе НСН.
Он также добавил, что фотофиксация может быть эффективной, однако вопрос не работе системы, а в выборе конкретного автовладельца.
«Если попасться по камере один, два, три, пять раз — штраф будет уже не 800 руб., может быть и восемь тысяч. Таких камер установлено очень много. Создать механизм, чтобы камеры считывали полис ОСАГО не составляет труда. Что касается безопасности, вопрос не в общей системе, а в каждом автовладельце отдельно. Каждый для себя сейчас выбирает сам — покупать ОСАГО или нет. До сих пор есть те, кто ездит без полиса. Инспекторов ГИБДД устанавливают редко, они не всегда проверяют полис. Оснащение камерами все же заставит их купить ОСАГО», -резюмировал Канаев.
Напомним, ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому полис ОСАГО будет исключен из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства документов при смене владельца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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