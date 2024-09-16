«Пока пугает»: Адвокатов насторожил рост госпошлин в судах в десятки раз

По словам Пилипенко, загрузка судов на территории России неравномерна, поэтому такой шаг для решения этой проблемы все равно вызывает вопросы.

«Проблема перегрузки судов, которую с помощью вот этого увеличения хотели решить, она ведь тоже сама по себе непростая. Загрузка судов на территории России неравномерная. И если в Москве, особенно в арбитражной системе по экономическим спорам, судьи перегружены, то точно такие же судьи, занимающие то же самое место и делающие ту же самую работу где-нибудь на дальней периферии нашей страны, они не загружены. Поэтому проблема сложная. Если обнаружится негативное последствие такого шага, каким-то образом надо его нивелировать», - поделился он.

Ранее Совет Федерации в ходе заседания поддержал восьмикратное увеличение пошлины за развод (с 650 до 5000 рублей), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

