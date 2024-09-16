«Пока пугает»: Адвокатов насторожил рост госпошлин в судах в десятки раз
Публичной дискуссии о масштабах повышения госпошлины при обращении в суды не было, и пока непонятно, насколько необходима столь сильная индексация, заявил НСН юрист Юрий Пилипенко.
Увеличение государственных судебных пошлин, на первый взгляд, кажется чрезмерным, однако должно пройти время, чтобы можно было оценить, насколько оно помогло в снижении нагрузки на суды. Об этом НСН рассказал экс-президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.
С 9 сентября вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ и ряду законов о налогах и сборах, повышающие размер судебных пошлин по основным категориям дел. Таким образом, судиться в России стало дороже в десятки раз. На этой неделе госпошлина за оспаривание решений в арбитражном суде выросла с 3000 до 50 000 рублей, апелляция и кассация — с 1500 до 50 000 рублей, а обжалование в Верховном суде — с 1500 до 80 000 руб. Пилипенко считает, что перед принятием такого решения не проводились необходимые обсуждения.
«В России правосудие было одним из самых доступных в мире с точки зрения материальной составляющей, то есть платы за судебное разбирательство - госпошлины. За небольшие деньги – за тысячу или пятьсот рублей можно было пойти и начать судебные процедуры совершенно несопоставимого масштаба. Единственный способ решения этой проблемы - это увеличение государственной пошлины как за первичное обращение в суд, так и за возможные последующие жалобы, которые будет истец, гражданин, либо юридическое лицо подавать на решение суда первой инстанции. Другое дело, что оценить сейчас масштаб этого увеличения достаточно сложно. На первый взгляд, увеличение кажется чрезмерным. Но вызывает сожаление то обстоятельство, что, насколько мне это известно, какой-то дискуссии по поводу масштабов увеличения государственной пошлины, обсуждения категории дел, по которым надо обязательно увеличивать, не было. Поэтому сейчас остается только наблюдать за тем, что произойдет с обращаемостью граждан и юридических лиц в суды, посмотреть, как изменится статистика, и уже после этого делать окончательные выводы, потому что сейчас это пока действительно пугает», - рассказал собеседник НСН.
По словам Пилипенко, загрузка судов на территории России неравномерна, поэтому такой шаг для решения этой проблемы все равно вызывает вопросы.
«Проблема перегрузки судов, которую с помощью вот этого увеличения хотели решить, она ведь тоже сама по себе непростая. Загрузка судов на территории России неравномерная. И если в Москве, особенно в арбитражной системе по экономическим спорам, судьи перегружены, то точно такие же судьи, занимающие то же самое место и делающие ту же самую работу где-нибудь на дальней периферии нашей страны, они не загружены. Поэтому проблема сложная. Если обнаружится негативное последствие такого шага, каким-то образом надо его нивелировать», - поделился он.
Ранее Совет Федерации в ходе заседания поддержал восьмикратное увеличение пошлины за развод (с 650 до 5000 рублей), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ОНФ: Почти 60% россиян хотели бы иметь больше детей
- Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
- Биржевые цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
- Росгвардия уничтожила в Курской области скрывавшихся в лесу боевиков ВСУ
- Кандидатами на пост главы МОК стали семь человек
- В двух районах Курской области объявлена эвакуация
- Педагог из Челябинска рассказала, как пыталась остановить напавшего на детей ученика
- СМИ: Нетаньяху планирует отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта
- Российским атлетам отказались дарить подарки за участие в Паралимпиаде
- Двух пострадавших в школе Челябинска детей прооперировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru