В Госдуме высмеяли версию The Guardian об отравлении Навального

Спецоперацию по отравлению оппозиционного политика Алексея Навального могла провести Вторая служба ФСБ России. Такую версию выдвинула британская газета The Guardian. По данным источников издания, это подразделение ФСБ, которое отвечает за защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом, ставило целью не ликвидацию Навального, а «недвусмысленное предупреждение», чтобы заставить оппозиционера покинуть Россию.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что это ничем не подкрепленное заявление.

«Абсолютно уверен, что эти выводы сделаны на основании уже происходящих событий. Так выгоднее преподносить для спецслужб и СМИ Великобритании. Британия себя позиционирует как очень серьезный специалист в области российских спецслужб и применяемых Россией средств. Только все они, по версии британских СМИ, почему-то не увенчались успехом. Нашу страну пытаются преподнести как коварное государство, которое пытается всех отравить, но эти отравления ни к чему пока не привели», - сказал Шерин.