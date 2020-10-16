В Госдуме высмеяли версию The Guardian об отравлении Навального
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что вынуждать таким образом Навального бежать из России смысла не было.
Спецоперацию по отравлению оппозиционного политика Алексея Навального могла провести Вторая служба ФСБ России. Такую версию выдвинула британская газета The Guardian. По данным источников издания, это подразделение ФСБ, которое отвечает за защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом, ставило целью не ликвидацию Навального, а «недвусмысленное предупреждение», чтобы заставить оппозиционера покинуть Россию.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что это ничем не подкрепленное заявление.
«Абсолютно уверен, что эти выводы сделаны на основании уже происходящих событий. Так выгоднее преподносить для спецслужб и СМИ Великобритании. Британия себя позиционирует как очень серьезный специалист в области российских спецслужб и применяемых Россией средств. Только все они, по версии британских СМИ, почему-то не увенчались успехом. Нашу страну пытаются преподнести как коварное государство, которое пытается всех отравить, но эти отравления ни к чему пока не привели», - сказал Шерин.
Парламентарий уверен, что вынуждать таким образом Навального бежать из страны смысла не было.
«Смысла припугнуть не было. Потому что популярность Навального после этого события только растет. Он в своих кругах начинает пользоваться определенным авторитетом. Потому что у многих были сомнения насчет того, на кого работает Навальный и почему ему столько расследований позволяют вести. Откуда он берет такие закрытые данные по расследуемым объектам. А теперь это снимает с него всякие подозрения, потому что он официально враг власти, которая якобы пыталась его отравить», - пояснил собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что российские спецслужбы настолько эффективны, что работают максимально ответственно.
«И если ставится цель по ликвидации тех или иных лиц, они ликвидируются открыто. Мы все это видим в средствах массовой информации. Если Россию пытаются обвинить в несостоявшихся отравлениях, то это к нашей стране вообще никакого отношения иметь не должно. Это просто оговоры наших спецслужб и нашей страны», - заключил Шерин.
Накануне Евросоюз опубликовал персональный санкционный список по делу Навального. Под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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