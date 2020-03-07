Поезда из Керчи в Анапу отправились по Крымскому мосту
Первый поезд Керчь - Анапа из Крыма в Краснодарский край отправился 7 марта по Крымскому мосту. Ранее из Керчи в Анапу россияне могли добраться только на автомобиле, напомнил ТАСС.
По информации «Южной пригородной пассажирской компании», осуществляющей перевозки на данном маршруте, поезда Керчь - Анапа - Керчь будут отправляться ежедневно – утром и вечером. Дополнительный дневной поезд предусмотрен по пятницам и выходным.
Отмечается, что билет от Керчи до Анапы обойдется в 439 рублей. Поездка в поезде из Крыма в Краснодарский займет два часа.
Также компания-перевозчик планирует открыть новые железнодорожные маршруты по Крыму. Поезда на этих направлениях будут пристыковывать к составу Анапа - Керчь - Анапа.
Первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступили в продажу 25 февраля. Также открыты новые маршруты на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, 27 февраля начал курсировать поезд из российской столицы в Севастополь. По пути состав проедет через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Кроме того, появятся новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию – составы будут отправляться с Казанского и Московского вокзалов.
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