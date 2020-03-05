Киев призвал ЕС ввести санкции против России из-за пущенных поездов в Крым

На данный момент с материковой части страны поезда ходят в Севастополь и Симферополь, напоминает РИА ФАН.

Первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступили в продажу 25 февраля. Также открыты новые маршруты на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, 27 февраля начал курсировать поезд из российской столицы в Севастополь. По пути состав проедет через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Кроме того, появятся новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию – составы будут отправляться с Казанского и Московского вокзалов.

