«Подростки — не отморозки»: В России спорят о возрасте управления электросамокатом

«Сейчас есть определенный антагонизм в отношении возраста использования СИМ. С одной стороны, регулятор говорит, что пользоваться разными участками улично-дорожной сети может ребенок любого возраста с сопровождением родителей или без такового. С другой стороны, операторы говорят, что их сервис строго для совершеннолетних и они довольно нетерпимы ко всем детским поездкам. Думаю, истина где-то посередине: очевидно, что нынешние дети отличаются от детей двадцатилетней давности, отрезать их от возможности использовать по правилам средства индивидуальной мобильности, по меньшей мере, странно. Нельзя считать, что все подростки 15-16 лет — абсолютные отморозки, которые не в состоянии соблюдать определенные нормы. Здесь надо идти несколькими путями. С одной стороны, действительно установить возраст поездок, который является не завышенным и не заниженным. Я бы, наверное, ограничила его возрастом начала уголовной ответственности (за большинство преступлений уголовная ответственность наступает с 16 лет. — Прим. НСН). С другой стороны, надо выровнять возрастной ценз, чтобы он распространялся и на частные, и на прокатные самокаты. Сейчас частными СИМ могут пользоваться дети любого возраста, прокатными — только с 18 лет», — сказала Эрдман.

Собеседница НСН подчеркнула, что дети управляют арендованными самокатами только с разрешения взрослых.

«Важно, как сейчас дети и подростки появляются на самокатах. Любой несовершеннолетний пользователь самоката появляется на нем только с немого согласия родителей, старших друзей, старших родственников. Без них он не может взять самокат в аренду, потому что к любому аккаунту привязывается карта. Сейчас у операторов есть инициатива по идентификации пользователя через “Госуслуги”, кажется, что эта мера поможет отрезать существенную часть детских поездок. Но не надо забывать, что запретный плод сладок. Безусловно, отслеживать несовершеннолетних на арендованных самокатах можно разными способами: через скаутов операторов, которые видят, что ребенок пытается начать поездку, и сообщают об этом в службу поддержки, через сообщения от неравнодушных граждан или по камерам фиксации электросамокатов (в этом случае пользователь сразу блокируется оператором)», — добавила эксперт.

В заключение Эрдман напомнила, что на электросамокатах можно передвигаться по обочине дорог.

«Правила позволяют ехать либо по обочине, либо по правой части правой полосы автомобильной дороги, предельная скорость которой не превышает 60 км/ч. Но по этим дорогам могут ездить пользователи не моложе 14 лет», — подытожила она.

Ранее Эрдман сообщила, что все прокатные электросамокаты предполагают страховку, в случае ДТП надо обратиться в техподдержку, а также вызвать полицию.

