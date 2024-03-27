«Страховка и полиция!»: Россиянам рассказали, что делать в случае наезда самоката
Ксения Эрдман в эфире НСН заявила, что все прокатные самокаты предполагают страховку. В случае ДТП надо обратиться в техподдержку, а также вызвать полицию.
Все прокатные электросамокаты предполагают страховку, в случае ДТП надо обратиться в техподдержку, а также вызвать полицию, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в интервью НСН. Если инцидент случился с участием частного самоката, найти виновника помогут только камеры.
«Важно в начале сезона напомнить, что все поездки на прокатных самокатах застрахованы. Там есть два типа страховки. Принудительная включается в момент аренды самоката. У разных операторов она страхует разные риски – у кого-то риски третьих лиц, у кого-то риски самого пользователя. Есть еще расширенная страховка, за которую необходимо доплатить. Если что-то произошло, свяжитесь с тем оператором, которому принадлежит самокат. Служба поддержки вам расскажет, каким образом это право можно реализовать», - призвала она.
Если кто-то пострадал, а водитель самоката скрылся, необходимо вызвать полицию и запомнить точное место ДТП и время, а также цвет самоката, добавила Эрдман.
«Если произошло какое-то ДТП с участием самоката, а пользователь на самокате скрылся, принципиально важно запомнить номера самоката – это в идеале. Если номера запомнить не удалось, то хотя бы цвет самоката, место ДТП и время. Этого будет достаточно для идентификации пользователя. Сотрудники ГИБДД при ДТП могут запросить всю необходимую информацию у оператора. Нужно вызвать полицию, если кто-то пострадал. Если ДТП случилось с участием частного самоката, найти виновника помогут только камеры», - рассказала она.
В первой половине 2023 года в Москве в ДТП со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали 238 человек, в Перми – 68, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев «Радиоточке НСН».
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