«Страховка и полиция!»: Россиянам рассказали, что делать в случае наезда самоката

«Важно в начале сезона напомнить, что все поездки на прокатных самокатах застрахованы. Там есть два типа страховки. Принудительная включается в момент аренды самоката. У разных операторов она страхует разные риски – у кого-то риски третьих лиц, у кого-то риски самого пользователя. Есть еще расширенная страховка, за которую необходимо доплатить. Если что-то произошло, свяжитесь с тем оператором, которому принадлежит самокат. Служба поддержки вам расскажет, каким образом это право можно реализовать», - призвала она.

Если кто-то пострадал, а водитель самоката скрылся, необходимо вызвать полицию и запомнить точное место ДТП и время, а также цвет самоката, добавила Эрдман.

«Если произошло какое-то ДТП с участием самоката, а пользователь на самокате скрылся, принципиально важно запомнить номера самоката – это в идеале. Если номера запомнить не удалось, то хотя бы цвет самоката, место ДТП и время. Этого будет достаточно для идентификации пользователя. Сотрудники ГИБДД при ДТП могут запросить всю необходимую информацию у оператора. Нужно вызвать полицию, если кто-то пострадал. Если ДТП случилось с участием частного самоката, найти виновника помогут только камеры», - рассказала она.

В первой половине 2023 года в Москве в ДТП со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали 238 человек, в Перми – 68, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев «Радиоточке НСН».

