Подмосковье вошло в число лидеров по продажам алкоголя
Московская область вошла в топ-5 регионов России по объёму легальных продаж алкоголя в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), специалисты которого составляли рейтинг на основе данных из ЕГАИС.
Больше всего алкоголя было продано в Сахалинской области (11 литров) и в Республике Коми (10,6 литров), свидетельствуют результаты исследования. В лидерах также Магаданская область (10,5 литра) и Удмуртия (9,9 литра). Московская область занимает пятое место в рейтинге (9,7 литра).
Меньше всего алкоголя было продано в Чечне (0,09 литра), Игушетии (0,1 литра) и Северной Осетии (0,5 литра). Статистика учитывает легальные продажи как маркированного алкоголя крепостью свыше 9%, так и пива, сидра, медовухи.
Ранее сообщалось, что по объёмам потребления водки в России лидируют Сахалинская и Магаданская область, Республика Коми, а также Чукотка и Карелия. Северные регионы традиционно являются «самыми пьющими», отмечали эксперты.
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