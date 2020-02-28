Подмосковье вошло в число лидеров по продажам алкоголя

Больше всего алкоголя было продано в Сахалинской области (11 литров) и в Республике Коми (10,6 литров), свидетельствуют результаты исследования. В лидерах также Магаданская область (10,5 литра) и Удмуртия (9,9 литра). Московская область занимает пятое место в рейтинге (9,7 литра).

Меньше всего алкоголя было продано в Чечне (0,09 литра), Игушетии (0,1 литра) и Северной Осетии (0,5 литра). Статистика учитывает легальные продажи как маркированного алкоголя крепостью свыше 9%, так и пива, сидра, медовухи.

Ранее сообщалось, что по объёмам потребления водки в России лидируют Сахалинская и Магаданская область, Республика Коми, а также Чукотка и Карелия. Северные регионы традиционно являются «самыми пьющими», отмечали эксперты.

