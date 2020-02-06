Самых больших любителей водки нашли на Сахалине и Чукотке

Как выяснилось, на Сахалине объём потребления водки составляет 12 литров на душу населения, в Магаданской области – 11,4 литра, в Коми – 10,6 литра. Не сильно отстают жители Чукотки и Карелии – 10 литров и 9,6 литра соответственно. Несмотря на то, что потребление водки увеличилось в 31 регионе, у «лидеров» отрицательная динамика (минус 2% на Сахалине, в Магадане и в Карелии).

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, высокий уровень потребления водки наблюдается в регионах с холодным климатом, у жителей которых достаточно высокая зарплата, позволяющая покупать легальный алкоголь. Основная масса населения там – мужчины, работающие вахтовым методом.

Осенью 2019 года Минздрав России объявил, что в стране стали меньше пить. В ведомстве тогда говорили, что уровень потребления алкоголя снизился с 18 литров до почти 10 литров на человека в год. Новые данные о росте потребления водки (в Калининградской и Ульяновской областях аж на 15%) местные власти и эксперты связывают с «обелением» рынка: меньше теневых продаж контрафакта – больше легальных.

Северные регионы лидируют по объёму потребления не только водки, но и алкоголя в целом.

«На севере России пьют гораздо больше, чем в центре или на юге и пьянство носит такой брутальный, саморазрушающий характер. Очень много суррогатов, очень много отравлений, несчастных случаев, в том числе замерзаний на холоде», - говорил в эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Согласно прошлогоднему исследованию ЦИФРРА, самыми «пьющими» регионами действительно были северные – Ненецкий АО (28,6 литра на человека), Сахалин и Магаданская область. Ковтун, однако, тогда объяснил, что более корректной формулировкой в данном случае была бы «самые покупающие спиртное регионы». Он напомнил, что многие россияне сами готовят для себя спиртные напитки.

