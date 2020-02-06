Новости за ночь: Названы лидирующие по употреблению водки регионы России

В топ-5 по объёмам потребления водки также вошли республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра). Все эти регионы, как правило, лидируют и по употреблению алкоголя в целом.

Как отмечают эксперты, это регионы с холодным климатом, жители которых предпочитают крепкие напитки слабоалкогольным и имеют высокие средние зарплаты.

Интересно, что в Карелии, на Сахалине и в Магаданской области потребление водки снизилось на 2%. Этот показатель вырос в 31 регионе, причем особенно заметно (+15%) – в Калиниyградской и Ульяновской областях.

