Новости за ночь: Названы лидирующие по употреблению водки регионы России

6 февраля 202007:34

Больше всего водки в России выпивают жители Сахалинской и Магаданской областей, выяснили эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). По их подсчётам, на Сахалине показатель составляет 12 литров на душу населения, в Магаданской области – 11,4 литра, пишут «Известия».

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В топ-5 по объёмам потребления водки также вошли республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра). Все эти регионы, как правило, лидируют и по употреблению алкоголя в целом.

Как отмечают эксперты, это регионы с холодным климатом, жители которых предпочитают крепкие напитки слабоалкогольным и имеют высокие средние зарплаты.

Интересно, что в Карелии, на Сахалине и в Магаданской области потребление водки снизилось на 2%. Этот показатель вырос в 31 регионе, причем особенно заметно (+15%) – в Калиниyградской и Ульяновской областях.

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ФОТО: Flickr.com
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