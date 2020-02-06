Новости за ночь: Названы лидирующие по употреблению водки регионы России
Больше всего водки в России выпивают жители Сахалинской и Магаданской областей, выяснили эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). По их подсчётам, на Сахалине показатель составляет 12 литров на душу населения, в Магаданской области – 11,4 литра, пишут «Известия».
В топ-5 по объёмам потребления водки также вошли республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра). Все эти регионы, как правило, лидируют и по употреблению алкоголя в целом.
Как отмечают эксперты, это регионы с холодным климатом, жители которых предпочитают крепкие напитки слабоалкогольным и имеют высокие средние зарплаты.
Интересно, что в Карелии, на Сахалине и в Магаданской области потребление водки снизилось на 2%. Этот показатель вырос в 31 регионе, причем особенно заметно (+15%) – в Калиниyградской и Ульяновской областях.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сенаторы предрекли рост цен на жилье на 25 процентов
- Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса
- Американский адмирал сообщил о превосходстве российских подлодок в Атлантике
- Россия оказалась одним из самых крупных поставщиков нефти в США
- Новости за ночь: Трое погибли при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле