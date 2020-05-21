Подаренные США России аппараты ИВЛ поступят в центр Пирогова

«Пироговский центр согласно поручению Минздрава России выступает в качестве распределительного центра поставок медицинских изделий и оборудования», - сообщили «Интерфаксу» в учреждении.



В свою очередь представитель Госдепартамента США подтвердил ТАСС, что медицинское оборудование получит центр им. Пирогова.



Ранее стало известно, что США передали РФ первую партию из 50 аппаратов ИВЛ. В Россию их доставил американский военно-транспортный самолет С-17. При этом всего Вашингтон намерен поставить в РФ 200 аппаратов.

