Подаренные США России аппараты ИВЛ поступят в центр Пирогова

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые США безвозмездно поставят России, будут переданы Национальному медико-хирургическому центру им. Н.И. Пирогова для дальнейшего распределения.

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«Пироговский центр согласно поручению Минздрава России выступает в качестве распределительного центра поставок медицинских изделий и оборудования», - сообщили «Интерфаксу» в учреждении.

В свою очередь представитель Госдепартамента США подтвердил ТАСС, что медицинское оборудование получит центр им. Пирогова.

Ранее стало известно, что США передали РФ первую партию из 50 аппаратов ИВЛ. В Россию их доставил американский военно-транспортный самолет С-17. При этом всего Вашингтон намерен поставить в РФ 200 аппаратов.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МедицинаСШАКоронавирус
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