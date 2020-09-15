Почти у каждого шестого россиянина выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу выявлены у каждого шестого россиянина, за четыре месяца протестированы более 680 тысяч человек, рассказали в компании «Инвитро» агентству РИА Новости.

По данным компании, положительные результаты теста на антитела класса G (IgG) получены у 16,9% россиян, прошедших исследование. При этом еще в мае антитела нашли лишь у каждого восьмого пациента (13,2%).