Две новые больницы начнут строить в 2023 году в Калужской области

До конца 2023 года в Калужской области начнется строительство двух больниц, сообщил региональный губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с лидерами фракций.

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Строительство новых зданий больниц начнется в Козельске и Людиново, отметил Шапша.

Губернатор добавил, что в инфекционном госпитале Калуги уже в апреле откроется многопрофильный высокотехнологичный центр для лечения инфекционных больных с кардиологическими и неврологическими патологиями.

Региональный глава добавил, что правительство России поддержало инициативу и выделило средства из резервного фонда на оснащение центра.

Ранее сообщалось, что в Калужской области до конца года откроют четыре модельные библиотеки.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Калужской области
ТЕГИ:СтроительствоКалужская ОбластьБольницы
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