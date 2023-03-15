Две новые больницы начнут строить в 2023 году в Калужской области

Строительство новых зданий больниц начнется в Козельске и Людиново, отметил Шапша.



Губернатор добавил, что в инфекционном госпитале Калуги уже в апреле откроется многопрофильный высокотехнологичный центр для лечения инфекционных больных с кардиологическими и неврологическими патологиями.

Региональный глава добавил, что правительство России поддержало инициативу и выделило средства из резервного фонда на оснащение центра.

Ранее сообщалось, что в Калужской области до конца года откроют четыре модельные библиотеки.

