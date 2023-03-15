Две новые больницы начнут строить в 2023 году в Калужской области
До конца 2023 года в Калужской области начнется строительство двух больниц, сообщил региональный губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с лидерами фракций.
Строительство новых зданий больниц начнется в Козельске и Людиново, отметил Шапша.
Губернатор добавил, что в инфекционном госпитале Калуги уже в апреле откроется многопрофильный высокотехнологичный центр для лечения инфекционных больных с кардиологическими и неврологическими патологиями.
Региональный глава добавил, что правительство России поддержало инициативу и выделило средства из резервного фонда на оснащение центра.
Ранее сообщалось, что в Калужской области до конца года откроют четыре модельные библиотеки.
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