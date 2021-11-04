Почти 10 тысяч нарушений масочного режима на транспорте выявлено в Москве с 28 октября

«Наша основная задача - создать безопасную среду в транспорте. В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, более 1,5 тыс. контролеров ГКУ «Организатор перевозок» проводят усиленные проверки соблюдения масочного режима на всем транспортном комплексе столицы. Только в первые нерабочие дни было выявлено почти 10 тыс. нарушителей масочного режима в транспорте. Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки», - отметил Владислав Султанов.

Как подчеркнул Султанов, контролеры также оформляют постановления, если у пассажира или водителя неправильно надета маска - не закрыты органы дыхания.

По его словам, меры санитарного контроля помогут сдержать распространение инфекции и будут способствовать снижению числа зараженных.

Ранее стало известно, что контролеры в октябре выявили не менее 50 тыс. нарушителей масочного режима в транспорте Москвы. В среднем выписывали порядка 1,7 тыс. постановлений в сутки.

