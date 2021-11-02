В октябре в Москве выявлено 50 тысяч нарушений масочного режима в транспорте

Более 50 тысяч нарушений масочного режима выявили в общественном транспорте Москвы в октябре. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В октябре мы зафиксировали более 50 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы», — цитирует Султанова пресс-служба учреждения.

Как отметил руководитель «Организатора перевозок», контроль масочного режима в транспорте столицы осуществляется ежедневно, в нерабочие дни за соблюдением этой меры следят не менее 1,5 тысячи контролеров. За отсутствие маски горожанам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Султанов напомнил, что в сентябре специалисты выявили 40 тысяч нарушителей масочного режима в московском транспорте.

