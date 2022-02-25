«Почта России» временно остановила денежные переводы на Украину

«Почта России» временно остановила прием денежных переводов на Украину. Об этом рассказали в компании.

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По данным источника, средства, отправленные после 21 февраля, можно будет вернуть в почтовых отделениях.

Ранее в Центробанке России сообщили, что банковские карты ВТБ, Совкомбанка, «Открытия» и еще нескольких компаний не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay.

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ФОТО: RIAN
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