«Никаких фталатов нет»: Парфюмеры об опасных химикатах в духах Zielinski

Исследования показали, что духи от известных марок, включая Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari, содержат фталаты, которые могут нанести вред здоровью, сообщает Telegram-канал Mash. По данным СМИ, эти химические соединения разрушают ДНК и способствуют развитию ожирения, бесплодия и сердечных заболеваний. Гладкова указала на то, что никакие фталаты в современной парфюмерии не используются.



«Это история XX века, потому что раньше в парфюмерии использовали безвредный диэтилфталат в качестве растворителя. Но даже его уже давно не используют. А вот диметилфталат использовался в противокомарином средстве, которое было вредным, конечно же. Но в парфюмерии его никогда не применяли. Периодически появляются такие истории, распространяются, хотя это все ни разу не актуально», - сказала собеседница НСН.