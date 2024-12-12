«Никаких фталатов нет»: Парфюмеры об опасных химикатах в духах Zielinski
Опасный диметилфталат использовался в средстве от комаров, в парфюмерии в прошлом веке применялся безвредный диэтилфталат, сказала в эфире НСН парфюмер Жанна Гладкова.
В прошлом веке в парфюмерии использовались диэтилфталаты, но безвредные, но даже их теперь не используют, заявила в эфире НСН парфюмер, автор ароматов Жанна Гладкова.
Исследования показали, что духи от известных марок, включая Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari, содержат фталаты, которые могут нанести вред здоровью, сообщает Telegram-канал Mash. По данным СМИ, эти химические соединения разрушают ДНК и способствуют развитию ожирения, бесплодия и сердечных заболеваний. Гладкова указала на то, что никакие фталаты в современной парфюмерии не используются.
«Это история XX века, потому что раньше в парфюмерии использовали безвредный диэтилфталат в качестве растворителя. Но даже его уже давно не используют. А вот диметилфталат использовался в противокомарином средстве, которое было вредным, конечно же. Но в парфюмерии его никогда не применяли. Периодически появляются такие истории, распространяются, хотя это все ни разу не актуально», - сказала собеседница НСН.
В свою очередь исполнительный директор Российско-парфюмерной косметической Ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова резко отреагировала на информацию СМИ, назвав ее бредом, и сказала, что людям уже плохо от таких новостей.
«Я не могу уже этот бред комментировать. Всем плохо уже не от фталатов или чего-то еще, а от таких новостей», - сказала эксперт.
Ранее кандидат медицинских наук, специалист по подтверждению потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции Ксения Варакина-Митрай
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