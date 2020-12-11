Платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub

Крупнейшие в мире компании по обслуживанию банковских карт Mastercard и Visa запретили их использование на крупнейшем порносайте Pornhub, сообщает издание New York Times.

Ресурс подозревается в размещении роликов с насилием над подростками. По материалам газеты, на Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми.

Как говорят в Mastercard, расследование подтвердило нарушение стандартов компании, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте. Visa также уведомила финансовые структуры о необходимости приостановить платежи через свою систему.

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Руководство Pornhub назвало сайт флагманом отрасли по созданию политики безопасности.

Ранее в интернете стало популярно порно по тематике коронавируса. Такие ролики стали регулярно публиковать на сайтах с порнографическими видео, в том числе - Pornhub.

Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН заявила, что это совершенно нормально.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:VISAПорнография
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