Платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub

Крупнейшие в мире компании по обслуживанию банковских карт Mastercard и Visa запретили их использование на крупнейшем порносайте Pornhub, сообщает издание New York Times.

Ресурс подозревается в размещении роликов с насилием над подростками. По материалам газеты, на Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми.

Как говорят в Mastercard, расследование подтвердило нарушение стандартов компании, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте. Visa также уведомила финансовые структуры о необходимости приостановить платежи через свою систему.