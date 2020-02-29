В Приморье на Масленицу жителям показали порноролик

В Михайловском районе Приморья во время масленичных гуляний на здании местной администрации показали ролик с элементами порнографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.

По предварительным данным, неизвестные незаконно получили доступ к экрану.

Видео с трансляцией было опубликовано в соцсетях.

Заслуженный учитель: Лучше Dota 2, чем порнография

«Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — цитирует заявление чиновников Газета.ru.

В настоящее время по факту нарушения правопорядка началась проверка местным отделением полиции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МасленицаПриморьеПорнография