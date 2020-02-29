В Приморье на Масленицу жителям показали порноролик
В Михайловском районе Приморья во время масленичных гуляний на здании местной администрации показали ролик с элементами порнографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.
По предварительным данным, неизвестные незаконно получили доступ к экрану.
Видео с трансляцией было опубликовано в соцсетях.
«Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — цитирует заявление чиновников Газета.ru.
В настоящее время по факту нарушения правопорядка началась проверка местным отделением полиции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Эрдоган предложил Путину не вмешиваться в сирийский конфликт
- На Украине объяснили, почему Зеленский не поедет в Москву 9 мая
- МИД раскрыл итоги переговоров с Турцией по Сирии
- Блогер Диденко прокомментировала смерти на своей вечеринке в бассейне
- СМИ: Патриарх Варфоломей инициирует общеправославную встречу