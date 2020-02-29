В Приморье на Масленицу жителям показали порноролик

В Михайловском районе Приморья во время масленичных гуляний на здании местной администрации показали ролик с элементами порнографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.

По предварительным данным, неизвестные незаконно получили доступ к экрану.

Видео с трансляцией было опубликовано в соцсетях.