Милонов потребовал запретить детские конкурсы красоты

Милонов подчеркнул, что выступил с инициативой о запрете подобных конкурсов еще несколько лет назад. По словам депутата, детские конкурсы могут быть какими угодно, но только не соревнованиями в красоте. Кроме того, он назвал это явление «негодяйством».

«Если взрослые, прости господи, профурсетки могут еще как-то друг перед другом вилять задницами, то применительно к детям это вообще недопустимо», - цитирует агентство Милонова.

Депутат также посетовал на то, что в последнее время «всякие разные гражданки» пытаются замаскировать конкурсы красоты под якобы «состязания талантов».

