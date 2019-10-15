Милонов потребовал запретить детские конкурсы красоты

15 октября 201910:39

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал запретить в стране проведение детских конкурсов красоты. Соответствующее заявление парламентарий сделал в интервью АГН Москва.

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Милонов подчеркнул, что выступил с инициативой о запрете подобных конкурсов еще несколько лет назад. По словам депутата, детские конкурсы могут быть какими угодно, но только не соревнованиями в красоте. Кроме того, он назвал это явление «негодяйством».

«Если взрослые, прости господи, профурсетки могут еще как-то друг перед другом вилять задницами, то применительно к детям это вообще недопустимо», - цитирует агентство Милонова.

Депутат также посетовал на то, что в последнее время «всякие разные гражданки» пытаются замаскировать конкурсы красоты под якобы «состязания талантов».

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ФОТО: www.assembly.spb.ru
ТЕГИ:Виталий МилоновДетиКонкурс Красоты