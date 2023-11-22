Писатели Сорокин, Улицкая и Ерофеев отвергли обвинения в финансировании ВСУ
Писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев и Людмила Улицкая назвали абсурдными обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму, сообщает РБК.
Речь идёт о книге галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) «Слово Ново. Выход». Один из экземпляров был подписан писателями и подарен автору.
Позже именно подписанная Сорокиным, Улицкой и Ерофеевым книга была продана на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещён в РФ). После этого, по словам писателей, на них посыпались обвинения в поддержке ВСУ, а Следком и прокуратуру попросили проверить их на содействие терроризму.
«Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий», - подчеркнули Сорокин, Улицкая и Ерофеев.
Они добавили, что подаренная Гельману книга является его собственностью, которой он волен распоряжаться по собственному усмотрению.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ уехавших из России звёзд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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