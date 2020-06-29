Писатель Сергей Минаев призвал москвичей принять участие в голосовании по Конституции

Российский писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев принял участие в голосовании по Конституции. Он проголосовал в электронной форме. Журналистам писатель рассказал, что выбрал дистанционное голосование, так как это «достаточно удобно».

«Я человек ленивый, все люди достаточно ленивые. Здесь ничего делать не надо - у тебя все в телефоне. Ты зарегистрировался, проголосовал, никаких проблем у меня с этим не возникло», - сказал он.

Помимо этого Минаев отметил, что при таком голосовании риск заразиться коронавирсной инфекцией минимальный. Он также считает, что за электронной формой голосования будущее.

«Сейчас посмотрел, как работают урны. Это тоже напоминает фантастическое кино. В онлайн-режиме вылезают листы, расшифровываются, ну, круто. Будущее уже здесь», - заявил Сергей Минаев.