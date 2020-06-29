Политолог отметил прозрачность голосования по Конституции в Москве

Политолог, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин назвал прозрачным процесс голосования по поправкам в Конституции РФ.



«Что касается чистоты и прозрачности, то надо сказать, что в целом все проходит хорошо», - сказал Данилин. При этом он отметил, что есть некоторое количество жалоб на принудительное голосование.



При этом политолог напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин требовал, чтобы люди приходили на участки либо голосовали онлайн без какого-либо административного принуждения.



В то же время эксперт отметил, что электронное голосование проходит весьма успешно, и подобный формат необходимо распространить и на другие виды голосования.



«Потому что это позволит существенно поднять явку и участие граждан на выборах», - отметил политолог.

