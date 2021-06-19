Певицу МакSим ввели в искусственную кому при отрицательном тесте на COVID-19

Российскую артистку МакSим (настоящее имя Марина Абросимова – прим. НСН) подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — отметила женщина.

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По ее словам, МакSим диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

«То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — заявила представитель певицы.

Она также отметила, что врачи дают «достаточно позитивный прогноз» и искусственную кому назвала вынужденной мерой, которая поможет избежать кислородного голодания.

«Поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — подчеркнула собеседница агентства.

Напомним, в Москве 19 июня установлен суточный рекорд по числу инфицированных коронавирусом COVID-19 - 9056 случаев. Впервые с начала пандемии превышена отметка в 9 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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