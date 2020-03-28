Петербуржец с коронавирусом скончался

В Петербурге пациент с положительным тестом на коронавирусом умер в больнице им. Боткина.

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, уточняет РИА Новости.

Напоминаем, на 28 марта в России официально подтверждены 1264 случая инфицирования коронавирусом, 49 человек выздоровели, скончались шесть россиян.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Эксперт указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости россиян.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.

