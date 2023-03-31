Песков заявил, что не знает подробностей побега Усса-младшего из-под домашнего ареста

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что не имел возможности ознакомиться с публикациями газеты Corriere della Sera на данную тему.

«Поэтому не знаю, ничего не готов сказать», - заключил представитель Кремля.

Ранее суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артёма Усса, сообщает RT. Через пару дней стало известно о побеге россиянина из-под домашнего ареста, Corriere della Sera написала, что ему помогли шесть-семь сообщников, сообщает НСН.

