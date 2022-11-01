Песков: Указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен
Указ президента РФ Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем - указ не нужен», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков отметил, что были разосланы телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток.
Ранее Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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