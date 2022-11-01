Песков: Указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем - указ не нужен», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков отметил, что были разосланы телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток.

Ранее Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

