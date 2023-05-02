Песков: спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы

«Ведётся очень сложная, напряжённая работа», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что главное - это проведение специальной военной операции, которая направлена на то, чтобы «в корне исключить угрозы» для России.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, сообщает «Свободная пресса».

