Песков: спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность и не допустить провокаций и диверсий на 9 Мая, сообщает РИА Новости.

Шойгу заявил, что Запад провоцирует страны мира на противостояние с Россией и Китаем

«Ведётся очень сложная, напряжённая работа», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что главное - это проведение специальной военной операции, которая направлена на то, чтобы «в корне исключить угрозы» для России.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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