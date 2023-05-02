Песков: спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность и не допустить провокаций и диверсий на 9 Мая, сообщает РИА Новости.
«Ведётся очень сложная, напряжённая работа», - указал представитель Кремля.
Он добавил, что главное - это проведение специальной военной операции, которая направлена на то, чтобы «в корне исключить угрозы» для России.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru