Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 в России
Кремль следит за развитием ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах России, динамика смертности от COVID-19 вызывает беспокойство. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше», — цитирует Пескова ТАСС.
Отвечая на вопрос о показателях смертности от коронавируса по стране, представитель Кремля добавил, что «динамика плохая» и «вызывает беспокойство».
За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая заражения коронавирусом. При этом в стране четвертый день подряд обновляется максимум по количеству смертей от инфекции: за последние 24 часа было подтверждено 887 летальных исходов.
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