Белый дом не стал комментировать похороны Горбачева

В Белом доме заявили, что пока им нечего объявить по вопросу возможной отправки представителя США нас похороны первого президента СССР Михаила Горбачева. Такое заявление сделала представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Франция будет представлена на похоронах Горбачева

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Горбачев никогда не терял веры в пользу диалога Москвы и Вашингтона. По мнению Блинкена, многие итоги взаимодействия США и РФ были бы недостижимы «без мужества и решимости» Горбачева.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице после продолжительной болезни.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Михаил ГорбачевБелый Дом
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