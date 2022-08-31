Белый дом не стал комментировать похороны Горбачева

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Горбачев никогда не терял веры в пользу диалога Москвы и Вашингтона. По мнению Блинкена, многие итоги взаимодействия США и РФ были бы недостижимы «без мужества и решимости» Горбачева.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице после продолжительной болезни.

