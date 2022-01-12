Американский рэпер Канье Уэст планирует посетить Россию
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст планирует в текущем году посетить Россию, пишет журнал Billboard со ссылкой на представителя певца Амира Судана.
Это будет его первый визит в РФ. Как ожидается, артист посетит Россию весной-летом. Концерты могут пройти в «Крокус Сити Холле» или на стадионе «Лужники». По данным издания, рэпер хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина.
Как отмечает представитель артиста, Канье Уэст планирует в будущем проводить много времени в России, которая якобы может стать для него «вторым домом».
Ранее Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs назвал себя молодым Владимиром Путиным. Видео опубликовано на YouTube-канале Revolt. По словам музыканта, в какой-то момент он понял, что культура — это нефть, после чего стал ассоциировать себя с президентом России.
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