Американский рэпер Канье Уэст планирует посетить Россию

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст планирует в текущем году посетить Россию, пишет журнал Billboard со ссылкой на представителя певца Амира Судана.

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Это будет его первый визит в РФ. Как ожидается, артист посетит Россию весной-летом. Концерты могут пройти в «Крокус Сити Холле» или на стадионе «Лужники». По данным издания, рэпер хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает представитель артиста, Канье Уэст планирует в будущем проводить много времени в России, которая якобы может стать для него «вторым домом».

Ранее Канье Уэст в ходе шоу Drink Champs назвал себя молодым Владимиром Путиным. Видео опубликовано на YouTube-канале Revolt. По словам музыканта, в какой-то момент он понял, что культура — это нефть, после чего стал ассоциировать себя с президентом России.

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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:Музыканты
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