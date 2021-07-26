Песков оценил ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России на данный момент далека от нормализации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС . Он добавил, что из-за этого в отношении президента принимаются меры предосторожности при общении с людьми.

В России за сутки выявили 23 239 новых случаев COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал, что коронавирус в процессе мутаций стал похож на сезонную инфекцию, он проявляется кашлем, кишечным расстройством и болью в горле, передает РИА ФАН.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий Песков
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