Песков объяснил, с чем связано решение о частичной мобилизации

Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что решение было принято в связи с тем, что в настоящее время России противостоит блок НАТО.

«Спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости», - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации и заявил, что это необходимо для обеспечения безопасности народа России и людей на освобождённых территориях, сообщает RT.