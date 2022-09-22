Песков объяснил, с чем связано решение о частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в своём выступлении 21 сентября «дал чёткую характеристику и объяснил причины объявления частичной мобилизации», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что решение было принято в связи с тем, что в настоящее время России противостоит блок НАТО.
«Спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости», - сказал представитель Кремля.
Ранее Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации и заявил, что это необходимо для обеспечения безопасности народа России и людей на освобождённых территориях, сообщает RT.
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