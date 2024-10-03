Россиянам дали советы, как пережить мощную вспышку на Солнце

После любой мощной вспышки на Солнце следует отложить важные дела, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что метеозависимым людям не нужно планировать трудозатратных дел, лучше провести день в необременительном режиме. При этом, по словам Чернышовой, легкие прогулки пойдут на пользу в этом плане.

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Врач подчеркнула, что также следует избегать нагрузок в питании и ограничиться легкими диетическими блюдами.

Ранее сообщалось, что сильные магнитные бури продлятся до 21:00 (мск) 5 октября. Уже 3 октября после 21:00 по московскому времени начнется слабая магнитная буря класса G1, после чего она будет колебаться от слабой до сильной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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